Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Helyum tüpleri patladı, ev kullanılmaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir’de uçan balon şişirmek için kullanılan helyum tüplerinin olduğu bir evde patlama meydana geldi.
Eskişehir’de Yeşiltepe Mahallesi Çam Sokak'ta bir evde uçan balonların içine doldurulan helyum gazı tüpleri patladı. Evde bulunan 12 helyum tüpünden 3’ünün patlamasıyla ev kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayan olmaması yaralanma veya can kaybını önledi. Çevredeki evlerin de zarar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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