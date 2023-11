Hayırseverlerin yardımıyla inşa edilecek Kur'an kursunun temeli atıldı

Muratpaşa Mahallesi'nde, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Kur'an kursunun yapılacağı araziyi bağışlayan Sait ve Nihat Eroğlu kardeşleri tebrik etti. Hayır işlerinin çok özel olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu: "İnsanların hayırda yarışması Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. 4-6 Yaş Kur'an kursumuzun temelini atıyoruz. Biz de hem Valilik hem belediye hem de müftülük olarak bu tesislerin en kısa sürede bitirilip çocuklarımızın kullanımına sunulması için her türlü yardımı yapacağız. İlimizde hayırda bulunmak isteyen iş insanlarımıza çağrı yapıyorum. Hangi anlamda hayır yapmak istiyorlarsa, yer ve süreci hızlandırma konusunda onların yanındayız"



Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise şehrin inşası ve ihyası için gönül birliğiyle bir seferberlik süreci başlattıklarını dile getirdi. Göreve geldiklerinde belediye olarak ne yapacaklarının stratejik planını belirlediklerini ifade eden Asya, şunları kaydetti: "Bu anlamda Memiş ailemize teşekkür ederiz. Doğduğu yere babasının adına, doyduğu yer olan Gaziantep'te annesinin adına cami yapmak suretiyle örnek oldu. Peygamber efendimizin dediği gibi, insanların en hayırlısı insanlara faydası olandır"



Başhan Tarımsal Ürünler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Memiş ise Kur'an kursun temelini atmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Sizin en hayırlınız Kur-an'ı öğrenen ve öğretendir. Bizi bu seviyeye getiren, Rabbimize hamdolsun. Hayra giden her yolda olduğu gibi bu hizmetin de vücut bulmasında beni yalnız bırakmayan kardeşlerimin ve aile bireylerimin her birine teşekkür ederim. Bu aşamadaki bize destek olan. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.



İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in dua etmesinin ardından, Sait ve Nihat Eroğlu kardeşlerin tahsis ettiği araziye Memiş'in katkılarıyla inşa edilecek Kur'an kursunun temeli atıldı. Törene, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.