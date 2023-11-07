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Güncel
AA 07.11.2023 12:34

Van'da mezarlık alanları ağaçlandırılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerdeki 13 mezarlık alanına 3 bin 400 kara selvi ağacının dikimine başladı.

Van'da mezarlık alanları ağaçlandırılıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bulunan mezarlıklarda yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

Yıl boyunca mezarlıların koruma duvarları, kuruyan ağaçların kesimi, ağaç budama, sökülen parke taşları, çeşmeler ve bankların bakım ve onarımını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, ağaç dikim çalışmalarını sürdürüyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla Van Orman İşletme Müdürlüğünce alınan ağaçlar, Akköprü, Garipler, Şabaniye, Eskişehir, Selimbey, Doğu, Seyrantepe, Hacıbekir, Yenimahalle, İskele, Yalımerez, Şahbağı, Süphan ve Kurubaş mezarlık alanlarına dikecek.

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