Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Filiz Fidan, babası ve annesinden kalan yetim aylığıyla, gerektiğinde kredi çekerek sokak hayvanlarına bakıyor.

Ankara'dan iki günde bir Çubuk ilçesine gelen Fidan, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı'na yem bırakıyor, hasta hayvanları veteriner kliniğine götürerek tedavisini yaptırıyor.

Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 yıldır sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavisiyle uğraştığını, bir yıldır da Çubuk'taki sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesiyle ilgilendiğini söyledi.

Anne ve babasını kaybettikten sonra yalnız kaldığını ve kendisini sokak hayvanlarına adadığını anlatan Fidan, gerektiğinde kredi çekerek sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını dile getirdi.

Ömrü ve maddi durumu yettiği sürece sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğine vurgu yapan Fidan, şöyle konuştu:

"Babamdan annemden kalma bir yetim maaşım var. O da sadece yol parasına gidiyor çünkü araç tutarak Ankara'dan geliyorum buraya. Yakın arkadaşlarım mama desteği veriyorlar. Hasta hayvan olursa kliniğe çıkartıyorum. Şu an kredi çekerek idare etmeye çalışıyorum. Bekarım, anne ve babamı kaybettikten sonra kendimi tamamen sokak hayvanlarına adadım. O ağır dönemi bu çocuklarla atlatmaya çalıştım."

"Bir senedir iki güne bir sürekli geliyorum"

Bir yıl önce bir etkinlik için Çubuk'a geldiklerinde sokak hayvanlarının durumunu gördüklerinde çok üzüldüklerini, onlar için mücadele vermeye başladıklarını söyleyen Fidan, "Burada çok sayıda hayvan olduğunu görünce buranın sesini duyurmaya başladım. Böylelikle benim Çubuk'taki sokak hayvanlarıyla olan maceram başladı. Bir senedir iki güne bir sürekli geliyorum." diye konuştu.

"Burası, bütün Türkiye'ye örnek bir doğal yaşam alanı oldu"

Çubuk'ta sokak hayvanları için örnek bir yaşam alanı oluşturulduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Çubuk Belediyesi burasını bizim de önerilerimiz doğrultusunda yaptı. O süreçte Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile sık sık görüştük. Onlar da yemek veriyorlar ve en önemlisi artık burada su var. Benim hayal ettiğim her şey hemen hemen gerçekleştirildi. Daha öncesinden sırtımızda su getiriyorduk. Burası, bütün Türkiye'ye örnek bir doğal yaşam alanı oldu."

Fidan, vatandaşlardan da sokak hayvanlarına destek olmalarını istedi.