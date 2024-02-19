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Güncel
AA 19.02.2024 09:55

Hayallerinin peşinden giderek okuma yazma öğrendiler

Kilis'te çeşitli nedenlerle okula gidemeyen 60 yaşındaki Beyhan Aslan ile 57 yaşındaki Sultan Samancı, kursta okuma yazma öğrendi.

Hayallerinin peşinden giderek okuma yazma öğrendiler

Beyhan Aslan ile Sultan Samancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 2018 yılında başlattığı "Okuma-Yazma Seferberliği" kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kurslarına katıldı.

Burada okuma yazmayı öğrenen Aslan ve Samancı, evdeki işlerinden kalan zamanlarında ders çalışmalarını sürdürüyor. Okuma yazma öğrendikten sonra hayatlarında kolaylık yaşayan Aslan ve Samancı, gösterdikleri gayretle kursa katılan kadınlara da örnek oldu.

Dört çocuk ve 12 torun sahibi Beyhan Aslan, geç de olsa en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Köyde büyüdüğünü ve o dönemde kız çocuklarının okumasına sıcak bakılmadığı için okula gidemediğini belirten Aslan, "Okumak istiyordum ama babam beni okula göndermedi. 'Kızlar okumaz derdi' bize. Okumayı çok seven biriydim. Çocuklarımı okuttum ve bundan sonra da ben okuyacağım diyerek kursa başladım" dedi.

"Ziraat mühendisi olmayı çok isterdim"

Ziraat mühendisi olmayı çok istediğini vurgulayan Aslan, "İlkokul öğretmenliğini de çok severdim. Yani okumayı çok isteyen biriyim. Ama imkanlar olmadı, fırsatımız olmadığı için bugün öğreniyoruz" diye konuştu.

Okuma yazma öğrenmenin hayatını kolaylaştırdığını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Önceden bir yere gittiğimde tabelaları okuyamazdım. Gittiğim yerin neresi, olduğunu bilemezdim. Şimdi mesela göz doktoruna gideceğim, yazıyı okuyup oranın göz doktoru ya da dahiliye olduğunu biliyorum. Tabelaları okuyabiliyorum. Okuma sayesinde bunların hepsini öğrendim."

Okumanın yaşı olmadığını anlatan Aslan, üniversite okuma hedefinin olduğunu belirtti. Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a başlattıkları "Okuma-Yazma Seferberliği" için teşekkür etti.

Yaklaşık 5 aydır okuma yazma kurslarına katılan Sultan Samancı da kursta kendileri ile çok ilgilenen usta öğreticilere teşekkür etti. Samancı, ehliyet alarak araç kullanmak istediğini söyledi.

Hastaneye gittiğinde okuma yazma bilmediği için çok zorlandığını dile getiren Samancı, "Çocuklarım olmadan bir yere gittiğimde okuyamadığım için çok zorlanıyordum. Şimdi okumayı öğrendim. Hastaneye gittiğimde kan tahlili nerde verilir bilmiyordum. Okumayı öğrendikten sonra hayatım kolaylaştı" diye konuştu.

Çeşitli nedenlerden okula gidemediğini ifade eden Samancı, belli bir yaştan sonra hayatındaki bu eksikliği gidermiş olmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

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