7'nci kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit, memleketi Balıkesir'e döndü

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı yenerek 7. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Yasemin Adar Yiğit için tören düzenlendi.

Kurtdereli Spor Salonu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile Çayırova Belediyespor arasında oynanan Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi maçı öncesi sahaya davet edilen Yasemin, tribünleri selamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, izleyicilerin ayakta alkışladığı Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti, milli sporcuya çiçek verdi. Başkan Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz da Yasemin'i başarısından dolayı tebrik etti.