Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 07:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Havza'da evde fenalaşan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Havza ilçesinde evinde rahatsızlanan yaşlı kadın, hava ambulansıyla Samsun'a gönderildi.
Aşağı Susuz Mahallesi'ndeki evinde baygınlık geçiren ve ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Selver Canaz'ın (68) muayenesinde, felç ve hafıza kaybı belirlendi.
Durumu ağır olan Canaz, ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Etiketler: Samsun
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