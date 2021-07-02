Aşağı Susuz Mahallesi'ndeki evinde baygınlık geçiren ve ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Selver Canaz'ın (68) muayenesinde, felç ve hafıza kaybı belirlendi.

Durumu ağır olan Canaz, ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.