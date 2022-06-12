Haziran ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı bir hava hakim.

Meteoroloji günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor.

Bugün de 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İşte sarı kodla uyarılan iller:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak.