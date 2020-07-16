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Hava nasıl olacak? 16 Temmuz İstanbul hava durumu..
İstanbul’da hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.Bugünkü hava durumu…
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklıklığın mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece altında olacağı tahmin ediliyor.
Trakya bölümünde az bulutlu hava beklenen bölgenin doğusu ile İstanbul'da parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü, İstanbul'un Şile çevrelerinde ise kısa süreli sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Etiketler: istanbul hava durumu 16 temmuz hava durumu istanbulda hava nasıl olacak yarınki hava durumuSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 10:24
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