Yapılan en son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Yalova, Sinop, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Kırklareli ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

15 il için "sarı" uyarı

Öte yandan, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar beklenen 15 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Buna göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'in doğusunda yağmur ve kar yağışı, Marmara, Kıyı Ege ile Akdeniz'in batısında kuvvetli rüzgar yer yer fırtına bekleniyor.