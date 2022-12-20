Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yapan ve olay yerinden kaçan alkollü sürücü yakalandı
[Fotograf: AA]
Karabük'te kaza yapan ve aracını bırakıp olay yerinden kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı.
Balıkpazarı Kavşağı'na gelen F.Ç. yönetimindeki otomobil, önce hafif ticari araca ardından da üst geçit korkuluklarına çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi olmak istemeyen ve sağlık görevlilerine güçlük çıkaran sürücü, bir anda koşarak kaçmaya başladı.
Bir süre kaçan sürücü, polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Yapılan ölçümlerde sürücünün 1,57 promil alkollü olduğu belirlendi.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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