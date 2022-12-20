Balıkpazarı Kavşağı'na gelen F.Ç. yönetimindeki otomobil, önce hafif ticari araca ardından da üst geçit korkuluklarına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi olmak istemeyen ve sağlık görevlilerine güçlük çıkaran sürücü, bir anda koşarak kaçmaya başladı.

Bir süre kaçan sürücü, polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Yapılan ölçümlerde sürücünün 1,57 promil alkollü olduğu belirlendi.