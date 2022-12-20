Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 03:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da yem yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
[Fotograf: İHA]
Çorum'da kontrolden çıkan yem yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Çorum- İskilip yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden İskilip ilçesine seyir halinde olan Kasım Z. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerinde sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken tırda yüklü yem yola döküldü.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Çorum
Son Haberler
- 04:32
- 04:23
- 03:58
- 03:27
- 03:20
Sıradaki Haber
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz