Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, akşam saatlerinde bölgede iki grup arasında yaşanan bir kavgaya müdahil olan İ.E.’nin Gülistan Sokak'ta bulunan ikametine giden kimlikleri henüz bilinmeyen iki kişi yanlarında getirdikleri tüfekle evinin önünde bulunan İ.E.’ye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bacağına kurşun isabet alan şahıs yaralanırken, şüpheliler yaya olarak bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı İ.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler iki adet tüfek kartuşu bulurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.