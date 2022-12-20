Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de inşaattan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 inşaattan demir malzemeler çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, güvenlik kamerası görüntülerini ve bölgeyi inceleyen polis, kimliği tespit edilen şüpheli E.Ö'yü operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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