Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de beton mikseri viyadükten düştü, sürücü hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Bornova ilçesinde viyadükten düşen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Eyüp Taşyuran'ın (35) kullandığı 35 AAD 871 plakalı beton mikseri, İzmir-Karşıyaka Çevreyolu Ege Üniversitesi katılım viyadüğünde bariyerleri aşarak zemine düştü.
İhbar üzerine kaza polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler beton mikserinden dışarıya savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Taşyuran'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beton mikseri iş makineleri aracılığıyla kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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