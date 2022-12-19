Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezardan 2 ceset çıkarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde bulunan toplu mezardan 2 ceset çıkarıldı.
Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumunun açıklamasına göre, Terhune'ye bağlı Suk el-Hamis bölgesinde dün bir toplu mezar daha tespit edildi.
Yetkililerin çalışması sonucu toplu mezarda kimliği henüz teşhis edilemeyen 2 kişinin cesedine ulaşıldı.
Terhune, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarılmıştı.
Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'de ve Trablus'un güneyinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşılıyor.
Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, kontrol ettiği bölgelerde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.
Etiketler: Libya
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