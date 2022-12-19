Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Kırsal alanda Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Kapsamında Fidan Dağıtım Projesi" hayata geçirildi.

Yetiştirilen 1 milyon fidan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen'in katıldığı programda, üreticilere dağıtılmaya başlandı.

[Fotoğraf: AA]

Vali Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de geçen yıl da fidan dağıtımı yaptıklarını anımsatarak, bu yıl da 700 bin bıttım, 200 bin zeytin ve 100 bin badem fidanı dağıtımını planladıklarını söyledi.

Bu fidanların kentte üretildiğini belirten Demirtaş, şunları söyledi:

"Burası yaklaşık 100 dekar büyüklüğünde bir alan. Hazırlanan ortak proje doğrultusunda katma değeri yüksek ürünler elde edebileceğimiz fidanlar üretip, çiftçilerimize dağıtmak istiyoruz. İnşallah çiftçilerimiz bu fidanları arazilerinde, bahçelerinde ekecekler ve üretime, istihdama, aile bütçelerine daha fazla katkıda bulunacaklar. Böylelikle göçü de engellemiş olacağız. Tarım konusunda çiftçilerimize çok ciddi katkıda bulunduk, bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek. Her zaman çiftçimizin yanında olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

[Fotoğraf: AA]