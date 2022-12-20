İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.M.ve K.Y'nin otomobille uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik takiple aracı durduran ekipler, üzerinde 322 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 550 lira ele geçirilen şüphelileri gözaltına aldı.

Savcılık kararı doğrultusunda M.M'nin ikametinde arama yapan ekipler, 12 bin 936 sentetik uyuşturucu hap daha ele geçirdi.

M.M. ve K.Y'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.