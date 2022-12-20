2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü kez toplanacak. 2023 Asgari ücret belli olacak mı? Komisyonun bu toplantıda bir karara varması bekleniyor. Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret nedir? 2023 asgari ücret zammı...
Asgari ücrette süreç tamamlanmak üzere. Bugün Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını yapacak.
7 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmelerinde işçi ve işveren tarafı dinlendi, beklenti ve talepler masaya yatırıldı.
2023 yılı asgari ücretinin üçüncü toplantıda belli olması bekleniyor.
Asgari ücrette zam senaryoları ise şöyle:
Oran (%) Gelecek zam Toplam ücret
35 1925 TL 7 bin 425 TL
40 2 bin 200 TL 7 bin 700 TL
45 2 bin 475 TL 7 bin 975 TL
50 2 bin 750 TL 8 bin 250 TL
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Develi, kamuoyu beklentisinin 8 bin TL civarında olduğunu söyledi.
Asgari ücret son olarak 5 bin 500 olarak belirlenmişti
Asgari ücretin değişmesi ile çalışma hayatında birçok parametre yeniden belirlenecek.
Toplantıların ardından tespit komisyonu zam oranını belirleyecek.
Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Net ücret, temmuz ayında da yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira oldu.
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