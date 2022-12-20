Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 05:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de takla atan otomobil şarampole devrildi
[Fotograf: İHA]
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ambulansta tedavi gördü.
İtfaiye ekiplerince alınan tedbirin ardından da otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale
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