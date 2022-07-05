Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki taş bina restore ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 1800'lü yıllarda yapılan taş binanın restore edilmeye başlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin tarihi yapılarını korumaya ve gelecek yıllara aktarmaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin, Samandağ ilçesinde bulunan ve 1800'lü yıllarda yapılan "İngiliz Protestan Mektebi"nde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, taş binanın yemekhane, yatakhane ve öğretmen odalarındaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.
Etiketler: Hatay
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