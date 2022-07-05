Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ile Toplum Destekli Polislik şubesi ekipleri, Mithat Özsan Bulvarı'ndaki uygulama noktasında durdurdukları sürücülere orman yangınları konusunda bilgi verdi.

Ormanlık alanların yakınından geçerken daha hassas olunması gerektiğini anlatan polis, araçlardan yola atılan sigara izmaritleri ve çöplerin yangınlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

Polis, sürücülere bilgilendirici broşür de dağıttı.