Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis, sürücüleri orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları için uyardı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekipleri, sürücülere yola atılan sigara izmariti ve çöplerin orman yangınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ile Toplum Destekli Polislik şubesi ekipleri, Mithat Özsan Bulvarı'ndaki uygulama noktasında durdurdukları sürücülere orman yangınları konusunda bilgi verdi.
Ormanlık alanların yakınından geçerken daha hassas olunması gerektiğini anlatan polis, araçlardan yola atılan sigara izmaritleri ve çöplerin yangınlara yol açabileceği uyarısı yaptı.
Polis, sürücülere bilgilendirici broşür de dağıttı.
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