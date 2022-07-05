Havaların ısınmasıyla birlikte muhtemel orman yangınlarının önlenmesi için birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir’de de bazı tedbirler alındı.

Eskişehir Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği 1 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler ve her türlü sosyal ve sportif amaçlı etkinlikler yasaklandı.

Karar anız yakmayı, bahçe temizliğinde ateş yakmayı, ormanlık alanlara yakın yerlerde havai fişek ve dilek balonu kullanmayı da kapsıyor.

Mesire ve piknik yerleri ile Orman Parkı olarak tabir edilen yerler ise vatandaşların kullanımına açık olacak. Mesire yerlerinde akşam 20.00 ile sabah 09.00 arasındaki zaman diliminde ateş yakılamayacak.

Karardan, ormancılık üretim işlerinde çalışanlar ile ikameti gereği orman mahallerinde yaşayanlar muaf tutulacak.

Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararının uygulanmasından orman teşkilatı, bütün kolluk kuvvetleri ve köy muhtarları sorumlu olacak. Yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacak.