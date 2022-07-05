Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit Uzman Çavuş Özgül'ün ismi Isparta'da çocuk destek merkezine verildi
[Fotoğraf. AA ]
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün ismi Isparta'da çocuk destek merkezine verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sosyal medyadaki paylaşımının ardından, Piri Mehmet Mahallesi'nde yapımı süren merkezin inşaatının girişine "Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü" pankartı asıldı.
Pankartın asıldığı merkez görüntülendi.
Etiketler: Isparta Şehit Pençe Operasyonları
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