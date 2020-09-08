Samandağ ilçesi kırsalında 4 gün önce başlayıp, Antakya ilçesi kırsalına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Ekipler hava ve karadan yoğun şekilde alevlere müdahale ederken, yangın bölgesi ve yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale devam ediyor.