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Kastamonu'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'da alınan bilgiye göre, Emrah Tokat'ın (34) kullandığı otomobil, Kastamonu İstanbul kara yolunun Kurubenzinlik mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Binnaz Musluoğlu (45), Nuriye Tosun (64), Utku Arda Musluoğlu (10) ve Nurullah Bekir Tokat (10) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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