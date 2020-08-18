Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste esrar bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada 7 kök Hint keneviri ile 300 gram kubar esrar esrar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem yapıldı.