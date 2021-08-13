Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez Antakya ve Defne ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonlarda, 3 kilo 798 gram sentetik uyuşturucu, 700 gram esrar ve boyları 30 ila 70 santimetre arasında değişen 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlarda, şüpheliler F.D, A.A, M.B. ve N.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Polis Hatay
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