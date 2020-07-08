İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçtaki 4 kişinin birçok suçtan kaydının bulunduğunu belirleyen polis, otomobili aradı.

Otomobilde kağıt ve poşete sarılı bir miktar toz esrar ile 3 uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.