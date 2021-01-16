İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Arven" ile araçta yapılan aramada otomobilin tavanına gizlenmiş 1,73 gram sentetik uyuşturucu ile 2,7 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.