Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da tarlaya uyuşturucu gömdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri yasak bölgede bulunan tarlasına uyuşturucu gömdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıpaşa Mahallesi'ndeki 1. derece kara askeri yasak bölgedeki dut ağaçlarının bulunduğu tarlada toprağa gömülü uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, tarlada yaptığı aramada toprağa gömülü vaziyette 4 plaka halinde 728 gram esrar ele geçirdi.
Tarla sahibi A.A. gözaltına alındı.
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