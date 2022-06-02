Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen C.Ö'yü takibe aldı.
Ekipler, şüpheliyi Alsancak Mahallesi civarında yaya olarak ilerlerken durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve satır ele geçirildi.
Ekipler, C.Ö'yü gözaltına aldı.
Etiketler: Hatay Silah Kaçakçılığı
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