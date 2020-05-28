Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da seyir halindeki saman yüklü kamyonette yangın
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da seyir halindeki saman yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Hatay, Nusret Özbolat yönetimindeki 31 D 3517 plakalı saman yüklü kamyonet, Antakya-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kamyonette hasar oluşurken samanların tamamı da yandı.
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