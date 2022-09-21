Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sağanak etkili oluyor
[Fotograf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Kentte sabah başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışların sürdüğü bölgede belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.
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