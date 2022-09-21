Yüksek verimi ve getirisi nedeniyle üreticilerin tercih ettiği çeltiğin hasat edilmesi için biçerdöverler tarlalara girdi.

Olgunlaşma sürecinin ardından kurutulan çeltik tavalarında hasada başlayan üreticiler, büyük emekle yetiştirdikleri ürünlerini toplamak için uğraş veriyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kentte 2021 yılında 515 bin 561 dekar alanda 411 bin 525 ton çeltik üretilirken, bu yıl 455 bin dekar alanda üretim gerçekleştirildi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kentin bazı bölgelerinde hasadın başladığını söyledi.

"30 ile 45 gün arasında sürecek"

Hasat edilen ilk tarlalarda verimin iyi olduğunu belirten Arabacı, hasadın çiftçiler için bereketli olmasını diledi.

Türkiye'nin çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 45'inin Edirne'de gerçekleştiğini anlatan Arabacı, "Kent olarak ülkemizdeki çeltiğin yaklaşık yarısını biz üretiyoruz. Üreticilerimiz inşallah hasat sürecini dolu, afet gibi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan tamamlayarak emeklerinin karşılığını alırlar" dedi.

Arabacı, hasadın mevsim şartlarına göre 30 ile 45 gün arasında süreceğini söyledi.