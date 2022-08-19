İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir narenciye bahçesinden 1000 plastik kasanın çalınmasıyla ilgili şüpheli R.Y. yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının saklandığı adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla R.Y.'yi gözaltına aldı.

Adreste ele geçirilen çalıntı kasalar da sahibine teslim edildi.