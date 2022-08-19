Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da plastik kasa çalan şüpheli yakalandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçesinden plastik kasaları çalan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir narenciye bahçesinden 1000 plastik kasanın çalınmasıyla ilgili şüpheli R.Y. yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlının saklandığı adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla R.Y.'yi gözaltına aldı.
Adreste ele geçirilen çalıntı kasalar da sahibine teslim edildi.
Etiketler: Hatay
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