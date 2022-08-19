Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in tamamı, Erzincan, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların gök gürültülü sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ise, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Akdeniz Bölgesinin tamamı ile Marmara'nın kuzeybatısında yağış bekleniyor. Yağışlar gök gürültülü sağanak yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olacak. Kalan kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile doğu bölgelerde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri, Edirne'de 36, Denizli'de 37, Antalya'da 35, Ankara'da 31, Sinop'ta 29, Amasya'da 33, Malatya'da 36, Diyarbakır'da 39 derece civarında olacak.