Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kablo hırsızlığı: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde haberleşme kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, farklı tarihlerde Türk Telekom'a ait haberleşme kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu kabloları çaldıkları gerekçesiyle H.Y, Ö.A. ve M.A, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin yakalandığı adresin çevresinde yapılan aramada ağaç dallarıyla araziye gizlenmiş halde Türk Telekom'a ait 39 rulo haberleşme kablosu ve demir kesme makası ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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