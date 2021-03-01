Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Kepsut, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çalışma yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 111 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 16 kişi tutuklandı.

Yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 110 adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 158 adet kartuş, 3 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 33 adet fişek ele geçirildi.