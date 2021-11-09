İl Jandarma Komutanlığı bahçesi eğitim alanında gerçekleşen etkinlikte, jandarma personeli tarafından öğrencilere, trafik levhaları ve kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlikte, çocuklar akülü arabalarla uygulamalı eğitim de aldı.

Köpeklerin gösterisinin de yer aldığı etkinlik, çocukların jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.