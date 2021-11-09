Lösemi çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten uzmanların online olarak katıldığı eğitimde, lösemi hastalığı ile ilgili öğrencilere sunum yapıldı.

Uzmanlar, "lösemi nedir", "lösemiden nasıl korunulur" gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Öğrenciler, lösemi ile ilgili merak etikleri soruları uzmanlara sorma fırsatı buldu.

Daha sonra öğrenciler tarafından lösemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaşama el ver" etkinliği yapıldı.

Öğrenciler program kapsamında şiir yazdı, resim çizdi, duygu ve düşüncelerini dile getirdikleri kompozisyon hazırladı.