Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Hatay'ın Hassa ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da alınan bilgiye göre, Akbez Mahallesi'nde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler kimliklerini tespit ettiği yaşı küçük 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 3 bilgisayar ve 2 fotoğraf makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hırsızlık
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