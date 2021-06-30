Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Adalar Mahallesi'nde 3 arkadaşıyla Gölbaşı Gölü kenarına pikniğe giden Birol Bilgin, arkadaşlarıyla kayıkla gölde gezintiye çıktı.
Bir müddet sonra kayığın alabora olmasıyla göle düşen 4 gencin 3'ü çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Bilgin'i göremeyen arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Bilgin'in cansız bedenine ulaştı, 3 arkadaşı ise tedbir amacıyla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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