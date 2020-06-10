Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da bakkalı silahla öldüren zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti.
Hatay alınan bilgiye göre, E.Ü, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ali Toksöz'ün Akevler Mahallesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde işlettiği bakkala gitti.
İkili arasında çıkan tartışma sonrası E.Ü, üzerinde taşıdığı tabancayla Toksöz'e ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Toksöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın zanlısı E.Ü. gözaltına alındı.
Öte yandan, hayatını kaybeden Toksöz'ün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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