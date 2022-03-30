Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ziya Paşa Caddesi'nde bir iş yerinden 9 dizüstü bilgisayar çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, adreslerine düzenlendiği operasyonla T.A.Ö. ve A.Ö'yü yakaladı.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda çalınan 9 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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