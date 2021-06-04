Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehitler Sarılmaz, Yatkak ve Altun için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun'un cenazeleri, Hatay'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehitler Sarılmaz, Yatkak ve Altun için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Törenin ardından şehitlerin cenazeleri hava yoluyla memleketlerine gönderildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Rahmi Doğan ile askeri ve mülki erkan katıldı.
Etiketler: Şehit Suriye Savaşı Afrin
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