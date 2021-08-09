Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 22 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çuval içerisinde mısır tarlasında gizlenmiş 22 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemesine yönelik çalışmaları kapsamında Kulutepe Mahallesi'nde M.B'ye ait mısır ekili araziye operasyon düzenledi.
Ekipler tarla içerisinde bulunan bir çuvalda 22 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli M.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
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