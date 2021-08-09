Yangınlarla mücadele eden İspanyol ekip yaşadıklarını anlattı

Yangınlarla mücadele eden İspanyol ekip yaşadıklarını anlattı

Balıkesir'de motosikletin devrilmesi sonucu bir zabıta memuru öldü

Ekipler tarla içerisinde bulunan bir çuvalda 22 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemesine yönelik çalışmaları kapsamında Kulutepe Mahallesi'nde M.B'ye ait mısır ekili araziye operasyon düzenledi.

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