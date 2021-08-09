Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 122 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da 122 evde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 122 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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