Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 2 minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 minibüsün karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Sürücüleri belirlenemeyen iki minibüs, Antakya-Samandağ kara yolunda çarpıştı.
Kazada, biri takla atan iki minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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