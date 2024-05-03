Hasan Dağı Kırşehirli dağcıların gözdesi oldu

Kırşehirli dağcılar, üç gün süren ve klasik doğu rotası kullanılarak tapılan tırmanışta, farklı yüksekliklerde iki ayrı yerde kamp kurdu.

Dağcılar, rota boyunca zeminin yarısının karla kaplı, havanın yağışlı ve şiddetli rüzgar olmasına rağmen tırmanışlarını sürdürdü.

Kampın ikinci gününde dağın zirvesine tırmanan dağcılar, zirvedeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

Çadırlarını şiddetli rüzgardan korumak için kamp yerinde kar duvarı ören dağcılar, geceyi burada geçirdi.

İki dağcının katılımıyla yapılan tırmanış, zorlu hava şartları altında sorunsuz tamamlandı.

